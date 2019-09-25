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الرياضة

بيونغ يانغ تستضيف مباراة لكرة القدم بين الكوريتين في تصفيات 2022

Write: 2019-09-25 09:38:18

بيونغ يانغ تستضيف مباراة لكرة القدم بين الكوريتين في تصفيات 2022

أكدت كوريا الشمالية أن لديها خطة أولية لاستضافة مباراة تأهيلية ضد كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وأوضح اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع بين ممثلي كوريا الشمالية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عُقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخرا.
وبناء على ذلك، ستقام مباراة نادرة الحدوث بين منتخبيْ الكوريتين في بيونغ يانغ يوم 15 أكتوبر القادم.
وكان قد تم في وقت سابق إثارة احتمال أن كوريا الشمالية قد تطالب بنقل المباراة إلى دولة ثالثة، كما فعلت خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم في عام 2010 بسبب العلاقات المتوترة مع كوريا الجنوبية في ذلك الوقت.
ويذكر أن فريقيْ الكوريتين ضمن المجموعة "إتش"، التي تشمل أيضا كلا من تركمانستان ولبنان وسريلانكا.

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