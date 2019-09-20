رئيس وزراء ياباني سابق ينتقد آبيه بسبب موقفه من قضية العمل القسري

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انتقد رئيس الوزراء الياباني الأسبق "يوكيو هاتوياما" حكومة بلاده الحالية لسياستها فيما يتعلق بالضحايا الكوريين الجنوبيين لقضية العمل القسري في أثناء الحرب العالمية في اليابان، ووصف موقف حكومة "شينزو آبيه" الحالية بأنه "غير منطقي".جاء ذلك في تغريدة نشرها "هاتوياما" على موقع تويتر أمس الثلاثاء، حيث قال إن الحق الفردي في الدعاوى القانونية لا يمكن إلغاؤه بناء على اتفاق أو معاهدة بين الحكومات، وأن ذلك شيء معروف بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.ونقل "هاتوياما" آراء مماثلة لـ"كينجي أوتسونوميا" الرئيس السابق لنقابة المحامين اليابانية، حيث دحض ادعاءات رئيس الوزراء الياباني الحالي "شينزو آبيه" بأن معاهدة تطبيع العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان لعام 1965 تستبعد المطالبات الفردية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن القضايا الاستعمارية.