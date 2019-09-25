اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من استعراض الأساطيل البحرية القادم

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أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن تدعو كوريا الجنوبية لحضور "حفل استعراض الأساطيل البحرية" المقرر عقده الشهر القادم.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية، كشف رئيس الأركان في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية "هيروشي يامامورا"، عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء.ومن المقرر أن تعقد القوات البحرية اليابانية هذا الحدث متعدد الجنسيات في خليج "ساغامي" الذي يقع جنوب غرب العاصمة "طوكيو" يوم 14 أكتوبر القادم.وفي تصريحات منفصلة خلال مؤتمر صحفي دوري في وقت لاحق من يوم أمس، أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" إلى "الحالة الصعبة" التي تمر بها العلاقات بين البلدين الجارين، وقال إن عدم وجود "ظروف مناسبة" يمنع طوكيو من دعوة القوات البحرية الكورية الجنوبية لحضور هذا الحدث.