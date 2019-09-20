اكتشاف خامس حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء العثور على حالة خامسة من الإصابة بحمى الخنازير الإفريقية، وهي أول حالة خارج مقاطعة "كيونغ كي".وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن إحدى الحالات المشتبه بها التي عُثر عليها في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، خلال إجراء اختبارات أمصال في مزرعة بجزيرة "كانغ هوا" في منطقة "إنتشون"، قد أظهرت وجود الفيروس.ويُذكر أن الحكومة كانت تركز جهود الحجر الصحي في السابق على ست مناطق في مقاطعتيْ "كيونغ كي" وكانغ وان"، لكنها قررت الآن خضوع المقاطعتين بالإضافة إلى منطقة "إنتشون" لرقابة صارمة وفرض إجراءات الحجر الصحي الشاملة.وقد تم تأكيد حالة الإصابة بحمى الخنازير الإفريقية الخامسة في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الحالة الرابعة في "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، والتي جاءت بعد الحالة الثالثة التي تم الإبلاغ عنها في مزرعة في منطقة "كيم بو" بنفس المقاطعة.