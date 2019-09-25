كوريا وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والدفاع

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مباحثات أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" حيث اتفقا على توسيع التعاون المشترك في مجالات الدفاع واقتصاد الهيدروجين والموارد المعدنية الأساسية.وخلال المباحثات التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب "مون" من رئيس الوزراء الأسترالي أن تولي بلاده اهتماما ودعما خاصين للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للمشاركة في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة الأسترالية. كما أعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تشارك الشركات الكورية في مشروعات عسكرية أسترالية متنوعة.وفي المقابل، أجاب رئيس الوزراء الأسترالي "موريسون" بأن الشركات الكورية الجنوبية لديها تكنولوجيا رائعة، وخاصة في مجال تطوير الأسلحة والبنية التحتية وإنتاج السيارات، وأن أستراليا تريد أن تكون العلاقات التجارية والاقتصادية "مربحة للجانبين"، كما دعا "مون" لزيارة أستراليا، مشيراً إلى أنه قد مضى عشر سنوات على آخر زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى هناك.