مستشار الأمن القومي الكوري يجتمع مع نظيره الأمريكي في نيويورك

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التقى مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بنظيره الأمريكي الجديد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" بأن مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" قد أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في أحد الفنادق في مدينة نيويورك.وأوضحت "كو" أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على الحفاظ على الاتصال والتعاون الوثيقين، كما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى خلال المستقبل القريب، إما في سيول أو في واشنطن.وأضافت المتحدثة أن الجانبين اتفقا أيضا على التعاون عن كثب في إجراءات المتابعة لما تمت مناقشته في القمة التي عقدت أول من أمس الاثنين بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".