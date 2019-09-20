مون يقول إن سيول تسعى لتشكيل فرق مشتركة مع كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أن حكومته ستمضي قدمًا في خطة تشكيل فرق موحدة مع كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو الصيفية لعام 2020.وفي اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في نيويورك أمس الثلاثاء، أكد "مون" أيضًا أن حكومته ستسعى إلى محاولة مشتركة مع كوريا الشمالية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032.وأعرب الرئيس "مون" عن امتنانه لاهتمام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ودعمه، وقال إن كوريا الجنوبية تدرس أيضًا محاولة مشتركة مع كوريا الشمالية لاستضافة أولمبياد الشباب الشتوية لعام 2024 كجزء من الاستعدادات لاستضافة أولمبياد 2032. وقال "مون" إنه يأمل في أن تُقام أولمبياد طوكيو بأمان وسلام في العام القادم، كما أعرب عن أمله في أن تساعد دورة طوكيو الأولمبية، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، على تعزيز السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا.وتأتي تصريحات "مون" وسط التوتر المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان حول العديد من القضايا التجارية والتاريخية، مما أدى إلى مقاطعة المستهلكين الكوريين على نطاق واسع للمنتجات اليابانية، بينما طالب البعض بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو أيضًا.