كوريا تشارك كدولة ضيف في معرض ييتيبوري للكتاب بالسويد

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من المتوقع أن يفتتح معرض "ييتيبوري" الدولي للكتاب يوم غد الخميس بمشاركة كوريا بصفتها دولة ضيف في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد القادم.وستنظم كوريا التي تلقت دعوة كدولة ضيف بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية السويدية عددا من الأحداث الثقافية تحت شعار "الإنسان والإنسانية" من بينها معرض وندوة وفعالية للكتاب وفعالية ثقافية.وسيتم في جناح الدولة الضيف استعراض 131 نوعا من الكتب الكورية إلى جانب إقامة معرض خاص لكتب الأوديو ومعرض آخر لفن الوسائط.أما بخصوص فعالية الكتاب فسيجري 9 كتاب كوريين بارزين حوارا أدبيا.والجدير بالذكر أن معرض "ييتيبوري" الدولي الذي بدأ تنظيمه منذ عام 1985 يحضره أكثر من 80 ألف زائر سنويا ليعتبر أكبر مهرجانات الكتب في الدول الاسكندنافية وثاني أكبرها في أوروبا بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.