النيابة العامة تستدعي ابن وزير العدل

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استدعت النيابة العامة بشكل غير معلن ابن وزير العدل "تشو كوك" أمس الثلاثاء، بسبب وجود شبهة تحوم حول تزوير شهادته للعمل المؤقت في جامعة سيول الوطنية .وتجري النيابة حاليا تحقيقا بشأن فضيحة تتعلق بوزير العدل "تشو كوك" وذلك بعد مرور يوم واحد على إجراء أعمال تحقيق ومصادرة في جامعة "يونسي" التي يدرس فيها ابن تشو.وتشكك النيابة العامة في صحة الشهادة التي حصل عليها ابن تشو من مركز قانون حقوق الإنسان للمصلحة العامة التابع للجامعة الوطنية في عام 2013 . وقامت أمس الأول بمصادرة الشهادة التي تقدم بها نجل تشو في امتحان دخوله للدراسات العليا التابعة للجامعة.ويذكر أيضا أن النيابة العامة أجرت تحقيقا أمس الثلاثاء حول ما إذا كان نجل تشو قد تقدم بنفس الشهادة إلى جامعتي "تشونغ بوك" و"آجو" اللتين خضع لامتحاناتهما.