الزعيم كيم يزور الصين الشهر القادم

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قال مصدر دبلوماسي مطلع على العلاقات الكورية الشمالية والصينية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيزور الصين في الشهر القادم، مضيفا أن زيارته ستأتي في إطارالاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.ويصادف يوم إقامة العلاقات السادس من الشهر القادم ومن المرجح أن تجري زيارة كيم إلى بكين خلال هذا التوقيت.وفي حال تأكد زيارة كيم للصين، ستكون الزيارة الخامسة منذ شهر مارس من العام الماضي كما تأتي في حال حصولها بعد مرور 9 أشهر على زيارته إلى بكين في شهر يناير الماضي.ومن المرجح أن يجري الزعيم الكوري الشمالي مباحثات قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" الذي كان قد زار بيونغ يانغ في شهر يونيو الماضي.ومن المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية والصين احتفالا كبيرا بالذكرى السعبين من خلال زيارة كيم إلى بكين وإظهارالعلاقات المتينة بين البلدين في رسالة موجهة للداخل والخارج.