اتفاق كوري روسي بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة العام القادم

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء وزير المالية والإستراتيجية أمس الثلاثاء إن كوريا وروسيا اتفقتا على بذل الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية ثنائية حول التجارة الحرة في مجالي الخدمات والاستثمار العام القادم.ويزور هونغ حاليا روسيا حيث عقد مع نظيره الروسي "يوري تروتنيف" في موسكو أمس الثلاثاء الجولة ال18 من اللجنة الاقتصادية والعلمية والتقنية المشتركة قبل أن يدلي بإحاطة صحفية بعد الاجتماع.وشرح هونغ أن الجولة الأولى من المفاوضات الرامية إلى توقيع الاتفاقية كانت قد عقدت في شهر يونيو الماضي وأن الجانبين قررا عقد الجولة الثانية منها قريبا مضيفا أنهما اتفقا على متابعة المفاوضات حتى يتم إبرام الاتفاقية في العام القادم. كما أكد أن الجانبين قررا بذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى حدود 30 مليار دولار وحجم التبادل البشري إلى مستوى مليون شخص خلال العام المقبل الذي سيصادف الذكرى ال30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وسيول.