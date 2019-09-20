مفاوضات كورية أمريكية حول توزيع تكاليف الدفاع لليوم الثاني

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تجري كوريا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء ولليوم الثاني الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقية الحادية عشرة والخاصة بتوزيع تكاليف الدفاع.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن الجانب الكوري الذي يرأسه الممثل "جانغ وون سام" يجري المفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي يرأسه الممثل "جايمس ديهارت" اليوم الأربعاء في سيول وسط أنباء عن وجود اختلاف كبير في مواقف الجانبين.ويذكر أن الجانب الأمريكي طلب من كوريا زيادة حصتها من التكاليف بشكل كبير بينما أكد الجانب الكوري على التوزيع المعقول والعادل للتكاليف مما جعل التوتر يسود العلاقة بين الطرفين .وبالرغم من عدم التأكد من المبلغ الذي اقترحه الجانب الأمريكي إلا أنه من المرجح أن يكون كبيرا نظرا لأن واشنطن شددت في كل مرة على ضرورة تحمل الجانب الكوري لتكاليف تقدر بنحو 6 تريليونات وون سنويا لضمان تشغيل القوات الأمريكية في كوريا.ومن المقرر أن ينهي الجانبان الجولة الأولى من المفاوضات اليوم الأربعاء، لينتقلا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة من أجل إجراء الجولة الثانية منها.