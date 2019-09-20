تكريم قدامى المحاربين الأجانب المشاركين في الحرب الأهلية الكورية

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صرحت هيئة الوطنيين والمحاربين القدامى بأن 77 شخصا وهم 33 جنديا من الجنود الأمريكيين والأتراك المشاركين في الحرب الكورية الأهلية وأفراد أسرهم سيزورون كوريا بدءا من يوم الغد الخميس وعلى مدار 6 أيام. ومن بين هؤلاء "ميلتون واركر" البالغ من العمر 89 عاما و"هانري شايبر " البالغ من العمر 88 عاما واللذان شاركا في معركة "جانغ جين هو" و"واين سترونك " البالغ من العمر 86 عاما والذي شارك في عملية الانسحاب في منطقة "هونغ نام".وقال السيد "شايبر" الذي فقد إحدى ذراعيه ورجليه في معركة "جانغ جون هو" بمناسبة الزيارة إنه يشعر باعتزاز كبير بمشاركته في الحرب من أجل الدفاع عن كوريا.ومن المتوقع أن يحضر هؤلاء الجنود القدامى مراسم تذكارية خاصة بأبطال معركة "جانغ جين هو" التي ستقام يوم السبت القادم إلى جانب الزيارات إلى المنطقة منزوعة السلاح وبعض المعالم الأمنية في منطقة "إيم جين كاك" يوم 28 من هذا الشهر.كما سيتم منح أوسمة خاصة للدفاع عن السلام خلال مأدبة عشاء على شرف قدامى المحاربين ستقام في الثلاثين من هذا الشهر بحضور رئيس الهيئة الكورية "بارك سام دوك" والسفيرين الأمريكي والتركي لدى كوريا.