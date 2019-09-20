لقاء لم يتحقق بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني

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لم يتحقق لقاء بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد حاليا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.إلا أن ذلك لم يمنع من لقاء السيدة "كيم جونغ سوك" زوجة الرئيس الكوري بالسيدة "أكييه" زوجة رئيس الوزراء الياباني أمس الثلاثاء بمناسبة فعالية أقامتها منظمة اليونسيف واحتضنت خلالها السيدتان بعضهما البعض.ويقال إن السيدة كيم حضرت مؤتمر الضمان الطبي العمومي للمعوقين الذي أقامته المنظمة الدولية ولجنة الألعاب الأولمبية الباراليمبية ومؤسسة "اوتيزم سبيك " وصندوق "أيتش آند أم" في المكتبة العامة في المدينة الأمريكية حيث ألقت كيم كلمة حول السياسات الكورية للرفاهية بما فيها رؤية حكومة الرئيس مون لبناء الدولة الشاملة وخطة التعامل مع دورة حياة المعوقين.وبعد إلقاء كلمتها، التقت السيدة اليابانية في المؤتمر، حيث مدت إليها دها اليمنى من أجل أن تمسك بديها اليسرى. وقبل الوداع تبادلت السيدتان التحايا وهما تحتضنان بعضهما البعض.وخلافا لهذا اللقاء القصير بين السيدتين، من المتوقع ألا يتم اللقاء بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني في نيويورك .ورغم الانتهاء من جدول أعمال الرئيس الكوري بعد ظهر أمس الثلاثاء إلا أنه لم يجر أي لقاء مع رئيس الوزراء الياباني كما لم تجري مباحثات ثنائية بين الجانبين.