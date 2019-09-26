بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات النمو لعام 2019 لكوريا الجنوبية

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خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.1%.ويمثل هذا انخفاضًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للمؤسسة في شهر يوليو السابق.كما خفض البنك أيضًا توقعاته للنمو في كوريا الجنوبية لعام 2020 بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 2.4%.وأشار البنك إلى النمو الأقل من المتوقع الذي تحقق في النصف الأول من هذا العام في تقريره، بسبب التوترات التجارية العالمية والقيود المفروضة على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية.كما خفض البنك متوسط توقعاته للنمو لخمسة وأربعين دولة آسيوية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، إلى 5.4% لهذا العام، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5.5% للعام المقبل.