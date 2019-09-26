سيول وواشنطن تختتمان الجولة الأولى من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

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اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات لتجديد اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع.وقد التقى مندوبون من الجانبين، حيث ترأس الوفد الكوري الجنوبي "تشانغ وون سام" من وزارة الخارجية الكورية، والوفد الأمريكي "جيمس ديهارت" من وزارة الخارجية الأمريكية في سيول، حيث استغرقت الجلسات مدة يومين.واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أن حصة سيول من تكلفة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يجب أن تكون عادلة ومعقولة، لكنهما اختلفا حول المبلغ الذي يجب أن تسدده سيول.وسوف تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات في الولايات المتحدة الشهر المقبل.وبموجب الاتفاق الحالي الذي تنتهي مدته في 31 ديسمبر، وافقت سيول على دفع 1.04 تريليون وون هذا العام، بزيادة قدرها 8.2% عن حصتها في العام السابق.