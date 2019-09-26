المبعوثون النوويون لسيول وواشنطن وطوكيو يناقشون التنسيق الثلاثي

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ناقش كبار المفوضين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان شؤون التنسيق الثلاثي، قبيل استئناف المفاوضات النووية على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، فقد التقى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون"، مع نظيريه الأمريكي "ستيفن بيغون" والياباني "شيجيكي تاكيزاكي"، في نيويورك أول أمس الثلاثاء.ويعد هذا أول اجتماع ثلاثي منذ نحو 50 يومًا، منذ الاجتماع السابق الذي انعقد على هامش المنتدى الإقليمي للآسيان في بانكوك.وفي وقت سابق، عقد "لي" و"تاكيزاكي" اجتماعًا ثنائيًّا لتبادل وجهات النظر حول استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.