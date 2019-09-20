ترامب وآبي يؤكدان أهمية التعاون الأمني الثلاثي مع كوريا الجنوبية

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قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أشارا إلى أهمية "التعاون الأمني الثلاثي" مع كوريا الجنوبية، خلال محادثاتهما في نيويورك.وقد عقد "ترامب" و"آبي" محادثات قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووقعا على اتفاق تجاري ثنائي مبدئي.وعقب القمة، قال البيت الأبيض إن الزعيمين أكدا من جديد على الصداقة الوثيقة والتحالف بين البلدين، واتفقا على تعميق التعاون الثنائي، وأضاف أنهما ناقشا أيضًا القضايا المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية.ويعتقد أن الإشارة إلى التعاون الأمني الثلاثي تتعلق بقرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق وخيبة أملها إزاء القرار، داعية سيول إلى إعادة النظر قبل انتهاء مدة المعاهدة في نوفمبر.وفي الوقت نفسه، قال المكتب الرئاسي في سيول إنه لم يكن هناك أي نقاش حول اتفاق المعلومات أو العلاقات بين سيول وطوكيو خلال محادثات الاثنين الماضي بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في نيويورك.