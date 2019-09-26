كوريا الجنوبية تؤكد الحالة السادسة للإصابة بحمى الخنازير الأفريقية

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أكدت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء حدوث حالة سادسة من الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية، مما أثار المخاوف من انتشار المرض الحيواني شديد العدوى.وقالت وزارة الأغذية والزراعة والشؤون الريفية إن إحدى الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض والمبلَّغ عنها في وقت سابق من أمس الأربعاء، في مزرعة للخنازير في "كانغ هوا" في إنتشون، قد أسفرت عن نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن الفيروس.لكن الحالات المشتبه بها والمبلغ عنها في نفس اليوم في مزرعة أخرى في "كانغ هو" وفي "يون تشون" قد أظهرت نتيجة سلبية في الاختبار.وقد أرسلت الوزارة على الفور فريقًا أوليًّا للحجر الصحي إلى المزرعة التي تأكدت الإصابة فيها لفرض حظر على حركة الماشية والأشخاص والمركبات، وإجراء تدابير الحجر الصحي الطارئة.ومن ناحية أخرى، ذكرت الوزارة اليوم أنه تم الإبلاغ عن حالة أخرى مشتبه بها في مزرعة في "كانغ هوا" مساء أمس الأربعاء.