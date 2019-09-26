مون يتوجه إلى البلاد بعد خطابه في الأمم المتحدة وقمته مع ترامب

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عاد الرئيس "مون جيه إين" إلى سيول أمس الأربعاء بعد رحلته التي استغرقت خمسة أيام إلى الولايات المتحدة، حيث عقد محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وألقى خطابًا في جلسة الأمم المتحدة.وفي القمة التاسعة بينهما يوم الاثنين الماضي، أكد "مون" و"ترامب" التزامهما بتجنب استخدام القوة ضد كوريا الشمالية.وصرح مسؤول رئاسي كبير للصحفيين بأن الزعيمين اتفقا أيضًا على ضرورة إجراء المحادثات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت.وناقش الجانبان أيضًا سبل ضمان إحراز تقدم في المحادثات النووية على مستوى العمل، وعقد قمة ثالثة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما دعا "مون" إلى الدعم العالمي لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي كلمته، اقترح "مون" تحويل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين إلى منطقة سلام دولية، مع تقديم مخططه للسلام في شبه الجزيرة.كما أجرى "مون" محادثات قمة منفصلة مع قادة بولندا والدنمراك واستراليا، فضلًا عن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.