كوريا الجنوبية تمدد حظر حركة الخنازير لمدة 48 ساعة أخرى

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مددت الحكومة اليوم الخميس الحظر المفروض على حركة الخنازير على مستوى البلاد لمدة 48 ساعة أخرى، وسط التقارير عن الحالات المشتبه في إصابتها بحمى الخنازير الأفريقية، في شمال كيونغي وإنتشون.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن الحظر الذي استمر 48 ساعة والذي صدر ظهر الثلاثاء سيتم تمديده لمدة يومين آخرين.وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الإصابة السادسة بحمى الخنازير الأفريقية في جزيرة "كانغ هوا" في إنتشون أمس الأربعاء، وهي الإصابة السادسة خلال ثمانية أيام.ووفقًا للسياسات الحكومية، يجوز تمديد حظر الحركة بسبب الأمراض الحيوانية لمدة واحدة وفقًا للظروف.