ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للمرة الأولى في 5 أشهر

Photo : KBS News

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ خمسة أشهر، في شهر سبتمبر الجاري.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك 96.9 نقطة في هذا الشهر، بارتفاع قدره 4.4 نقطة عن الشهر السابق.ويأتي هذا الارتفاع عقب أربعة أشهر متتالية من التراجع، بعد أن سجل المؤشر 101.6 نقطة في أبريل. وتشير القراءة دون المستوى 100 إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وعزا البنك المركزي المكاسب إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وإجراءات التحفيز المحلية والأجنبية، والتفاؤل بشأن تراجع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.