وزراء خارجية سيول وبكين يتفقان على مواصلة التعاون بشأن كوريا الشمالية

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات أمس الأربعاء في نيويورك، لمناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وقضايا أخرى.ووفقًا لمسؤول في سيول، فقد عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الصيني "وانغ يي" محادثات لمدة 30 دقيقة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.واتفق المسؤولان على أنه من المهم إحراز تقدم كبير في الجهود المبذولة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم في المنطقة، من خلال الاستئناف السريع للمحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ثم اتفق الوزيران على مواصلة التعاون بين دولهم لتحقيق هذه الغاية.وخلال الاجتماع، شارك "وانغ" الوزيرة الكورية نتائج رحلته الأخيرة إلى كوريا الشمالية، حيث أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" وغيره من كبار المسؤولين في بيونغ يانغ.ومن المقرر أن تلتقي "كانغ" اليوم الخميس مع نظيرها الياباني الجديد "توشيميتسو موتيغي" في مقر الأمم المتحدة، لمناقشة التوترات الثنائية بشأن النزاعات التجارية والتاريخية.