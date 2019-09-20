لاعب كرة القدم الشاب

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أحرز نجم ومستقبل كرة القدم الكورية "لي كانغ إين" الذي يلعب حاليا في فريق فالنسيا الإسباني هدفا في أول مشاركة له في الدوري الإسباني الرسمي في أول صفحة من تاريخ مسيرته الجديدة.وشارك اللاعب الكوري "لي" في مباراة أقيمت بين فريقه وفريق "هيتابيه"صباح اليوم الخميس ضمن الدوري الإسباني في مدينة فالنسيا بإسبانيا، حيث سجل أول هدف له في الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول.وكتب "لي" الذي لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما تاريخا جديدا لفريق فالنسيا من خلال تسجيل هدفه الأول بحيث أصبح أصغر لاعب أجنبي يحقق هدفا في تاريخ الفريق الإسباني.وبالرغم من ذلك فإن فريقه تعادل مع فريق هيتابيه بثلاثة أهداف لكل منهما. وبعد نهاية المبارة، منحت شبكة " هوسكور دي دوت كوم" اللاعب الكوري 7.3 نقطة، وهي ثاني أعلى نقطة بعد لاعب فريقه "كوميس" الذي سجل هدفين في نفس المباراة.