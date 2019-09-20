التأكد من هوية 62 جثة من رفات الجنود الأمريكيين في الحرب الأهليةالكورية

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أفادت قناة " صوت أمريكا" اليوم الخميس بأن وزارة الدفاع الأمريكية تأكدت خلال هذا العام من هوية 62 جثة من رفات الجنود الأمريكيين الذين توفوا في الحرب الكورية الأهلية .وصرحت وكالة أسرى الحروب والمفقودين التابعة للوزارة الأمريكية أمس الأربعاء بأنها تأكدت من هويتي الجنديين " دافيد سيوال" و"جيروم هوميل" الأمريكيين المفقودين خلال الحرب الكورية من خلال عملية فحص الرفات.ويذكر أن عدد الجنود الأمريكيين الذين تم التأكد من هويات رفاتهم خلال هذا الشهر قد بلغ 21 جنديا ليرتفع عدد الرفات التي تم تحديد هويتها خلال هذا العام إلى 62، وهو العدد الأكبر في التاريخ بعد أن كان قد بلغ 60 جثة في عام 2016.ويعود الفضل في هذا الإنجاز الكبير إلى تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي.وكانت بيونغ يانغ أعادت في شهر أغسطس من العام الماضي 55 صندوقا من الرفات التي يرجح أنها تعود لجنود أمريكيين بحيث تجري حاليا عملية التأكد منها.