مناقشة المعايير الدولية الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة في سيول

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بدأت 10 شركات دولية لإنتاج السيارات بما فيها هيونداي وميرسديس بنز وفورد وتويوتا اليوم الخميس وعلى مدار يومين مناقشة المعايير الدولية الخاصة بالاتصالات الداخلية للسيارات ذاتية القيادة .وصرحت اللجنة الوطنية للمعايير التقنية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الخميس بأنها الجهة المشرفة على تنظيم الجمعية العامة للجنة تقنية البيانات والاتصالات الخاصة بالسيارات التابعة لمنظمة المعاييرالدولية والتي تنعقد بالعاصمة سيول.ويتم خلال أشغال الجمعية مناقشة المعايير الدولية من أجل توحيد الطرق المعتمدة لجمع البيانات التي ترصدها أجهزة الاستشعار المزودة بالسيارات ذاتية القيادة، إلى جانب طرق الاتصالات والمعالجة داخل السيارات.وفي ظل تحسن أداء السيارات ذاتية القيادة، تزداد أهمية وظيفة الاتصالات داخل السيارات من أجل نقل الكم الكبير من البيانات التي يتم تجميعها باستخدام أجهزة الاستشعار.ولهذا فإن لجنة البيانات والاتصالات التابعة للمنظمة الدولية تقوم بتطوير 45 نوعا من المعايير الدولية بما فيها الاتصالات الداخلية للسيارات ذاتية القيادة، والتفاعل عبر أجهزة الاستشعار بهدف تحقيق أداء أفضل لوظيفة القيادة الذاتية.وتجدر الإشارة إلى أن شركة هيونداي للسيارات أعلنت مؤخرا عن إنشاء شركة مشاركة يبلغ حجمها حوالي تريليونين و400 مليار وون بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة في تقتية القيادة الذاتية.