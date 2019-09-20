اجتماع كوري أمريكي حول الدفاع يعقد في سيول

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عقد صباح اليوم في مقر وزارة الدفاع بسيول الاجتماع السادس عشر للتشاور الدفاعي الكوري الأمريكي من أجل مناقشة القضايا الأمنية الرئيسية بين البلدين.وصرحت الوزارة الكورية بأن الجانبين سيناقشان خلال هذا الاجتماع الذي سيستمر حتى الغد الجمعة، القضايا الأمنية بما فيها التعاون في نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وإحالة حق السيطرة على العمليات الحربية إلى جانب سبل تعميق وتعزيز التحالف الكوري الأمريكي في المستقبل.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع أيضا تقييم نتائج الجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع والتي عقدت في سيول خلال يومي 24 و25 من هذا الشهر.كما يتوقع بحث مسألة اتفاقية حماية المعلومات العسكرية الكورية اليابانية خلال هذا الاجتماع الذي يعقد بحضور كبار المسؤولين الكوريين والأمريكيين في مجال الأمن لأول مرة بعد انتهاء العمل بالاتفاقية.وعلاوة على ذلك ينتظر أن يتم أيضا تناول إمكانية توسيع دور مركز القيادة العسكرية للأمم المتحدة وعملية إحالة حق السيطرة على العمليات الحربية، بالإضافة إلى مسألة التسليم المبكر للقواعد العسكرية الأمريكية في كوريا لسيول.