وزيرة الخارجية الكورية تعقد مباحثات مع نظيرها السعودي

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" يوم أمس الأربعاء في نيويورك مباحثات مع نظيرها السعودي "إبراهيم العساف" على هامش حضورها أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هناك، حيث ناقشت معه سبل تعزيز التعاون العملي بين البلدين إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الهجوم الأخير الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية.وقالت الوزارة الكورية اليوم الخميس إن الوزيرة "كانغ" وصفت الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه تهديد لإمدادات الطاقة الدولية وللاقتصاد العالمي وأكدت من جديد على موقف حكومة سيول المندد بقوة بهذا النوع من الهجمات.كما ذكرت أن الحكومة الكورية ستشارك بفعالية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب التعاون الوثيق في عملية الإعمار بالسعودية.وفي رده على تصريحات الوزيرة الكورية، أعرب الوزير السعودي عن شكره للموقف الكوري مؤكدا على ضرورة تصدي المجتمع الدولي الصارم حتى لا يتكرر مثل هذا الهجوم.بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزيران عن الرضا إزاء التطور الذي تشهده العلاقات الكورية السعودية في مختلف المجالات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم والصناعة الدفاعية خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إلى كوريا في شهر يونيو الماضي.