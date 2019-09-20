الحكومة الكورية تسعى إلى إرسال فريق للمشجعين إلى بيونغ يانغ

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صرح مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن الحكومة تعمل على إرسال فريق للمشجعين من الجنوب إلى مبارأة كرة القدم التي ستقام بين منتخبي الكوريتين في الخامس عشر من الشهر القادم في العاصمة الكورية الشمالية "بيونغ يانغ" ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القادم التي ستقام في دولة قطر في عام 2022.والتقى المسؤول في الوزارة بالصحفيين اليوم الخميس حيث قال إن الوزارة نقلت للجانب الكوري الشمالي نية إرسال فريق المشجعين إلى كوريا الشمالية بمختلف الطرق الممكنة، دون الكشف عن تفاصيل وطبيعة تلك الطرق.وردا على سؤال حول موعد تحديد الحجم الذي سيتخذه فريق المشجعين، أجاب المسؤول بأنه يتوجب أولا طرح المقترح من خلال التشاور مع الشمال وانتظار رد بيونغ يانغ عليه .ويذكر أن مسؤولا في الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم كان قد التقى بمسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم ال23 من هذا الشهر حيث أعرب عن رغبته في تنظيم المباراة بين الكوريتين في بيونغ يانغ. ونتيجة لذلك يجري الجانب الجنوبي الاستعدادات للمباراة بشكل نشط طوال هذا الأسبوع. لكن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس بحذر مسألة إرسال فريق المشجعين لأن الأمر يتعلق بزيارة عدد من المواطنين العاديين إلى كوريا الشمالية وسط جمود في العلاقات بين الكوريتين.ولا توجد سابقة لإرسال فريق للمشجعين من الجنوب إلى الشمال خلال مباريات تصفيات بطولة كأس العالم التي تقام في بيونغ يانغ.