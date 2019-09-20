اكتشاف مادة قد تسبب السرطان في أدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي

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تم اكتشاف مادة "NDMA " التي قد تسبب أمراض السرطان في الأدوية التي تم إنتاجها باستخدام مكون " رانيتيدين " لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والتي تباع حاليا في البلاد.وقامت هيئة سلامة الأغذية والأدوية بجمع وتحليل 7 أنواع من الأدوية ذات الصلة بسبعة مصانع داخل البلاد وخارجها .ونتيجة لاكتشاف الكميات المفرطة من مادة "NDMA" في جميع الأنواع السبعة، أصدرت الهيئة أمرا بحظر صنع واستيراد وبيع 269 دواء مصنوع باستخدام مكون "رانيتيدين" بدءا من اليوم الخميس في البلاد.ويذكر أن مكون "رانيتيدين" بمثابة مادة طبية خام تستخدم كثيرا لعلاج مختلف أنواع أمراض الجهاز الهضمي بما فيها قرحة المعدة وارتجاع المريء.