افتتاح جلسات استماع إلى الأعمال الحكومية اليوم

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انطلق في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس عقد جلسات الاستماع إلى الأعمال الحكومية لتتواصل الجلسات على مدار 3 أيام.وسيستغل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فرصة حضور وزير العدل "تشوكوك" للجلسات لأول مرة منذ توليه منصبه للمطالبة بإقالته.ومن المعلوم أن الحزب المعارض الرئيسي ينوي خلال جلسة الاستماع المخصصة لتعيين الوزير "تشو" توجيه أسئلة تحوم حول مزاعم بإدعاءات كاذبة قد يكون أدلى بها الوزير الجديد إلى جانب طرح الشكوك المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة حاليا حول الوزير.كما يتوقع أن يعرب الحزب المعارض عن موقفه الرافض لتعيين "تشو" كوزير للعدل وأن يطلب إقالته في معرض توجيه الأسئلة إلى الحكومة.وفي هذا السياق اختار الحزب من جديد مشروع إقالة للوزير، حيث قالت "را كيونغ وون" زعيمة التكتل البرلماني إن البرلمان يتوجب عليه اتخاذ قرار حاسم إذا لم يتخذ الرئيس "مون جيه إين" والوزير "تشو" قرارا بتنحي الوزير وحثت الأحزاب المعارضة الأخرى على التعاون في التقدم بمذكرة مشروع إقالة الوزير الجديد.