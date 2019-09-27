وزير العدل: تقليل سلطات النيابة العامة مطلب شعبي

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أكد وزير العدل "تشو كوك" على ضرورة تقليص سلطات النيابة العامة في كوريا الجنوبية.وقال "تشو" ردًّا على النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي تشون سواك" في سؤاله حول اتجاه خطط الإصلاح، خلال جلسة الاستجواب أمس الخميس، إن تقليل سلطة النيابة العامة الكبيرة مطلب شعبي مباشر للناس.وقال إن النيابة في كوريا الجنوبية تتمتع بسلطة أكبر من نظرائها في أي دولة أخرى من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا توجد وسيلة للسيطرة عليها.وقال الوزير إن كيفية تسليم جزء من هذه السلطات إلى المؤسسات الأخرى وتحديد أداة التحكم التي يجب اتخاذها هي من بين أولوياته العليا.كما أقر "تشو" بالحاجة إلى منع المدعين بالنيابة والمحققين من تسريب المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم جنائيًّا، لكنه شدد أنه لن يتم بذل الجهود ذات الصلة إلا بعد اكتمال التحقيق الجاري في المزاعم المحيطة بأسرته.