رئيس الوزراء الياباني ينتقد كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

استغل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتقاد كوريا الجنوبية، وحمَّل سيول مسؤولية توتر العلاقات بينهما.وقد جاءت انتقادات "آبي" خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عُقِد من أجل الصحافة اليابانية والدولية.وردًّا على أسئلة المراسلين، نفى "آبي" أن تكون القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية إجراءًا انتقاميًّا بسبب قرارات المحكمة العليا الكورية في قضية العمل القسري للكوريين في زمن الحرب.وكرر ادعاءات حكومته بأن قيود التصدير تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكَّد أيضًا أن أحكام المحكمة الكورية تنتهك معاهدة تطبيع العلاقات لعام 1965 بين البلدين، واتهم حكومة كوريا الجنوبية بإلحاق الضرر بالثقة المتبادلة بين البلدين حين رفضت التدخل في الحكم.