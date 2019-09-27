الاتحاد الأوروبي يحث كوريا الشمالية على التوقيع على معاهدة الحد من اختبارات الأسلحة النووية

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حث الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية على الانضمام إلى المعاهدة الدولية متعددة الأطراف التي تحظر جميع أنواع التفجيرات النووية.ووفقًا لخدمة العمل الخارجي الأوروبية أمس الخميس، فقد نقلت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغريني" موقف مروكسل في اليوم السابق في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة إن على بيونغ يانغ التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها.وقالت "موغريني" إن الاتحاد الأوروبي يأمل في إحراز تقدم عملي، يمكن أن يؤدي إلى تفكيك قابل للتحقق منه لبرنامج كوريا الشمالية النووي. وشددت على أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يمكن أن تسهم في هذه العملية.وقد صدقت 168 دولة على المعاهدة، لكن كوريا الشمالية إلى جانب الهند وباكستان لم توقع عليها بعد. وهناك خمس دول أخرى، وهي الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل ومصر، لم تصدق على الاتفاقية حتى الآن.