تأكيد الحالة التاسعة للإصابة بحمى الخنازير الأفريقية

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أكدت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حالة أخرى من حالات الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية الحيواني، وبذلك يرتفع عدد الحالات المعروفة المصابة بالمرض شديد العدوى إلى تسع حالات، بعد ظهور الحالة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن إحدى الحالات المشتبه فيها المبلغ عنها أمس الخميس في مزرعة للخنازير في جزيرة "كانغ هوا" في إنتشون قد أسفرت عن نتيجة إيجابية للفيروس، وهي الحالة الخامسة في الجزيرة خلال أربعة أيام.وفي الوقت نفسه، فقد أظهرت الحالات المشتبه فيها في "يانغ جو" و"يون تشون" في مقاطعة كيونغي نتيجة سلبية في اختبارات الفيروس.وحتى الآن، انحصرت الحالات التسع للإصابة بالمرض في شمال مقاطعة كيونغي وجزيرة "كانغ هوا"، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وقد مددت الحكومة أمس الخميس حظر الحركة على مستوى البلاد المفروض على مزارع الخنازير ومصانع الأعلاف والمجازر لمدة 48 ساعة أخرى، حتى ظهر السبت.