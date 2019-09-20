الرئيس الكوري مون جيه إين يعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء البلغاري

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة في مقر الرئاسة محادثات قمة مع رئيس الوزراء البلغاري "بويكو بوريسوف"، وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بتنمية العلاقات وتعزيز التعاون الفعلي بين البلدين.ويقوم رئيس الوزراء البلغاري "بوريسوف" حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية بناء على دعوة وجهها إليه الرئيس "مون" بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين والتي تصادف العام القادم، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء بلغاري بزيارة كوريا الجنوبية.واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون الثنائي والمستقبلي بين سيول وصوفيا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والدفاع والصناعات العسكرية بالإضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية.وأشادا بزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بالرغم من تعزيز الإجراءات الحمائية التجارية على الصعيد العالمي، متفقين على زيادة الدعم المشترك لتنشيط التجارة والاستثمار من خلال التبادلات بين الشركات الكورية والبلغارية.والجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 353 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كان في حدود 200 مليون دولار عام 2015.واتفق الجانبان على تنمية التعاون في مجالات البطاريات المستخدمة للسيارات الكهربائية ومكونات السيارات والطاقة المتجددة .وطلب الرئيس "مون" من الجانب البلغاري دعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات بناء محطات الطاقة النووية التي سيتم تنفيذها في بلغاريا.ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البلغاري "بوريسوف" عن أمله في التعاون الوثيق مع كوريا في مجالات صناعات المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والتعليم.كما أكد "بوريسوف" موقف حكومته الداعم للجهود التي تبذلها حكومة سيول لإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.