الاستثمارات الخارجية المباشرة تسجل أعلى مستوياتها

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سجل حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج أعلى مستوياته لربعين متتاليين منذ بداية هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط اليوم الجمعة، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة في الخارج 15 مليارا و10 ملايين دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى رقم له منذ عام 1981 وهو التاريخ الذي بدأ فيه جمع البيانات لأول مرة، بعد أن كان حجم الاستثمارات المباشرة في الخارج في الربع الأول من هذا العام في حدود 14 مليارا و110 ملايين دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار 5.75 مليار دولار في مجالات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من هذا العام بزيادة قدرها 14.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمارات في المجالات المالية 5.22 مليار دولار، و1.38 مليار دولار في العقارات.كما أشار التقرير إلى أن 36.6% من الاستثمارات المباشرة الكورية تركزت على الدول الآسيوية، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 22.9%، وأمريكيا اللاتينية بنسبة 18%، وأوربا بنسبة 17.7%.وبلغ معدل القيمة المتراكمة للاستثمارات المباشرة في الخارج من إجمالي الناتج القومي 23.9% في العام الماضي، فيما بلغ متوسط معدلها العالمي 36.9%.