السياسية كوريا الجنوبية تنتج أول مقاتلة محلية عام 2021

من المرجح أن تقوم كوريا الجنوبية بإنتاج نموذج محلي لأولى طائراتها المقاتلة الأصلية.

وقالت إدارة برنامج التطوير الدفاعي الكورية أمس الخميس إنها عقدت جلسة لمراجعة التصميم الحاسم للطائرة خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأضافت أنها أكدت خلال الجلسة أن تصميم المقاتلة يلبي جميع المتطلبات العسكرية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى إنتاج أول نموذج للطائرات المقاتلة كورية الأصل.

وقالت الإدارة إن عددا من الخبراء من القطاعات العسكرية والحكومية والمدنية قد قاموا بمراجعة حوالي 390 نوعا من البيانات الفنية، للتأكد من مدى تلبية التصميم لمتطلبات سلاح الجو.

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير الطائرات المقاتلة كورية الصنع المعروف باسم "كي إف - إكس" قد بدأ في شهر يناير عام 2016 بتكلفة مقدارها 7.3 مليار دولار بالتعاون مع أندونيسيا، حيث انتهت عملية تصميم المقاتلة الأساسية في شهر يونيو من العام الماضي.

ومن المخطط أن يتم إنتاج أول نموذج للطائرات المقاتلة الكورية خلال النصف الأول من عام 2021 قبل أن يتم تسيير أولى رحلتها في النصف الأول من عام 2022 واستكمال المشروع عام 2026.