سيول تعرب عن أملها في إجراء مفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ على أساس الثقة المتبادلة

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أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في أن يتم إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لنزع السلاح النووي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين.جاء ذلك في موجز صحفي لنائب المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كيم أون هان" بعد أن أعرب مستشار وزارة الخارجية في كوريا الشمالية "كيم كي كوان" عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرارات حكيمة وجريئة لتحسين العلاقات بين البلدين.ورفض نائب المتحدث "كيم" تفسير تصريحات المسؤول الكوري الشمالي "كيم كي كوان"، لكنه أضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مستشار وزارة الخارجية في كوريا الشمالية بإصدار بيان .وكان "كيم كي كوان" مسؤولا عن شؤون العلاقات مع الولايات المتحدة واختفى من الساحة السياسية، بعد أن حلت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي" محله في شهر أبريل من العام الماضي.