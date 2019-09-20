سيول تطالب طوكيو بسحب فوري لمزاعمها بملكية جزر دوكدو

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جددت اليابان مزاعمها بملكية جزر دوكدو خلال تقريرها الدفاعي السنوي لعام 2019.وفي ردها على التقرير الياباني احتجت حكومة سيول على تجديد طوكيو مزاعمها بملكية جزر دوكدو التابعة لأراضي كوريا الجنوبية تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقوانين الدولية، كما طالبت في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليابان بسحب مزاعمها على الفور.وقالت إن على الحكومة اليابانية أن تدرك بأن تكرار مزاعمها السخيفة بملكية جزر دوكدو سيضر بمستقبل العلاقات بين سيول وطوكيو، مؤكدة أن المزاعم اليابانية لن تؤثر على حقيقة ملكية الجزر لكوريا الجنوبية.والجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية عقدت اليوم الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء، تبنت خلاله التقرير الدفاعي السنوي لعام 2019 والذي استعرضت فيه القضايا الإقليمية التي تنطوي على أقاليمها المتأصلة في الأراضي الشمالية، وهي جزر الكوريل الأربعة، وجزر تاكيشيما وهي التسمية التي تطلقها اليابان على جزر دوكدو.كما أدرجت اليابان مزاعمها بملكية جزر دوكدو للعام الخامس عشر على التوالي ضمن تقريرها الدفاعي السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض الدفاعي".وأشارت حكومة طوكيو في تقريرها لأول مرة إلى احتمال أن تقوم بإطلاق المقاتلات التابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية في حال وقوع اشتباك في المجال الجوي لجزر دوكدو.