إطلاق طلقات تحذيرية على قارب كوري شمالي عابر إلى المياه الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق أمس الخميس طلقات تحذيرية على قارب كوري شمالي دخل المياه الكورية الجنوبية عبر خط الحدود .وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن القارب الكوري الشمالي توقف عن متابعة السير، بعد أن تم إطلاق أكثر من 10 طلقات تحذيرية باتجاهه.وأضاف أن القارب الذي عبر خط الحدود البحرية بين الكوريتين، هو زورق تابع لدورية تعود للجيش الكوري الشمالي ويصل طوله إلى 10 أمتار ووزنه إلى 3 أطنان.وقال إن جنديا تابعا لسلاح البحر الكوري الجنوبي قد تأكد من أن القارب تعرض لخلل فني في نظام الوقود.