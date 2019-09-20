صحة المسنين العاملين أفضل من غير العاملين

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بلغ عدد المسنين العاملين مليونين و311 ألفا في العام الماضي، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالعام الأسبق، وفق تقرير صادراليوم الجمعة عن هيئة الاحصاءات الكورية.وأشار التقرير إلى أن 30.7% من المسنين العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما يعتقدون أن صحتهم جيدة، فيما قال 19.4% فقط من المسنين غير العاملين إن صحتهم جيدة.وأجاب 70.1% من المسنين غير العاملين أنهم مصابون بأمراض، فيما قال 61.8% من المسنين العاملين إنهم مصابون بأمراض.وعبر 22.1% من المسنين العاملين عن شعورهم بالرضى عن حياتهم، فيما قال 18.1% من المسنين غير العاملين إنهم راضون عن حياتهم .كما أشار التقرير إلى أن معدلات الطلاق لدى المسنين والمسنات بلغت 16.7% و21% على التوالي في الوقت الذي شهد فيه متوسط معدلات الطلاق لجميع الأعمار زيادة بنسبة 2.5%.وبلغت معدلات استخدام الإنترنت بالنسبة للمسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما و69 عاما 88.8% ، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام الأسبق.أما المعدلات بالنسبة للمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما فبلغت 38.6% ، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالعام الأسبق.