وزيرا خارجية سيول وطوكيو يدعمان استمرار الحوار

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية مع نظيرها الياباني محادثات أمس الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واجتمعت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني "توشيميتسو موتيغي" للمرة الأولى منذ تعيين الأخير في التعديل الوزاري الأخير في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.وفي الاجتماع الذي استمر حوالي 50 دقيقة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية معالجة التوتر في العلاقات الثنائية بعد القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في أعقاب قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية ضد الشركات اليابانية، وإلزامها بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.وقد أفادت الأنباء أن "كانغ" و"موتيغي" لم يحرزا تقدمًا كبيرًا في المناقشات.وفي حين اعترفت "كانغ" بأن الجانبين فشلا في تضييق فجوة الخلاف بينهما، فقد قالت إنها ووزير الخارجية الياباني يدعمان مواصلة الحوار والتشاور، ويؤمنان بأهمية استمرار الجهود من أجل تحسين العلاقات الثنائية.وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضًا على أهمية التعاون بين سيول وطوكيو فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية.