حزب المعارضة الرئيسي يسعى لإقالة وزير العدل من منصبه

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قرر حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، السعي إلى فصل وزير العدل "تشو كوك" من منصبه، بعد المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل مع أحد المدعين العامين خلال مداهمة مقر إقامته.وخلال جلسة الاستجواب البرلمانية، اعترف "تشو" بأنه تحدث عبر الهاتف مع أحد كبار المدعين الذي قاد عملية التفتيش والمصادرة.وبعد الجلسة، قال المتحدث باسم حزب كوريا الحرة "كيم هيون آه" إنه على الرغم من أن "تشو" ادعى أنه أجرى المكالمة الهاتفية بصفته الزوج المعني، إلا أنه كوزير للعدل أساء استغلال سلطته وأثر على مجرى التحقيقات مع عائلته.ووصف الحزب مكالمة "تشو" بأنها "عمل إجرامي"، وكرر دعوته لاستقالة "تشو" على الفور، وأكد أنه سيتخذ جميع الإجراءات البرلمانية اللازمة لإزالة الوزير الذي أحاطت به الفضيحة من منصبه.