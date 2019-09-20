وزير العدل اتصل بالمدعي العام خلال تفتيش مقر إقامته

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اعترف وزير العدل الجديد في كوريا الجنوبية "تشو كوك" بأنه أجرى محادثات هاتفية مع أحد كبار المدعين العامين، الذي قاد عملية التفتيش والمصادرة في منزله، بينما كانت العمليات جارية.وجاء هذا التصريح خلال جلسة الاستجواب البرلمانية أمس الخميس، عندما سأل النائب "جو كوانغ ديوك" من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الوزيرَ عما إذا كان اتصل بالمدعي العام خلال عملية التفتيش.وأقر "تشو" بتلك المكالمة، لكنه نفى أنها كانت محاولة لممارسة النفوذ والتدخل في عمل المفتشين. وقال إن زوجته التي فوجئت بالمداهمة اتصلت به، وأنه طلب من المفتشين إجراء التفتيش بطريقة هادئة.وقال النائب إن اتصال وزير العدل بالمفتش أثناء عملية المداهمة يمكن اعتباره ضغطًا أو حتى تهديدًا.وقد داهمت النيابة منزل الوزير في سيول يوم الاثنين الماضي، ضمن تحقيقاتها في مزاعم الفساد المحيطة بأسرة "تشو".