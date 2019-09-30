البنك المركزي الكوري يتوقع عدم تحقيق هدف النمو لهذا العام

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قال محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إنه لن يكون من السهل على الحكومة تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ 2,2%.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي" للصحفيين في مدينة "إنتشون"، حيث قدم محافظ البنك المركزي الكوري توقعات قاتمة للاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الكوري.ويذكر أن البنك المركزي الكوري قد خفض تقديراته للنمو في شهر يوليو الماضي من 2,5% إلى 2,2%. وقال "لي" إنه قد مر شهرين منذ أن قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته للنمو في يوليو، وبالنظر إلى الظروف خلال الشهرين الماضيين، فقد تكون مخاطر الهبوط أكبر.وفيما يتعلق بالمخاوف من أن الاقتصاد الكوري ينزلق نحو الانكماش، قال محافظ البنك المركزي إن التضخم المنخفض حاليا يرجع إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي الناجم عن الارتفاع النادر وغير العادي في أسعار المنتجات الزراعية في العام الماضي. وتوقع "لي" أن يختفي هذا التأثير الأساسي في نهاية العام كأقرب وقت ممكن، أو في أوائل العام القادم، ليصل معدل التضخم بعد ذلك إلى حوالي 1%.