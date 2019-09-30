كوريا الشمالية متفائلة بشأن محادثاتها مع الولايات المتحدة

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أعرب السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" عن توقعات إيجابية بشأن استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.وأدلى "كيم" بهذه التصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء خلال مأدبة عشاء أقيمت في منتدى السلام العالمي حول كوريا لعام 2019، بجامعة "كولومبيا" في مدينة "نيويورك".وعندما سُئل عن الجهود المستمرة لترتيب عقد اجتماع على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال "كيم" إن لديه توقعات إيجابية بشأن هذا الاحتمال، مشيرا إلى أن التوقيت جيد، وهو ما يخالف تصريحات سابقة أدلى بها حول الاجتماعات على مستوى العمل.لكن المبعوث الكوري الشمالي رفض التعليق على احتمال عقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بدعوى أنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذا الموضوع في الوقت الراهن.