المكتب الرئاسي يدعو النيابة العامة لأخذ نداءات الشعب للإصلاح على محمل الجد

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شدد المكتب الرئاسي الكوري على ضرورة أن تأخذ النيابة العامة نداءات الشعب لإصلاح الهيئات القضائية بما في ذلك النيابة، على محمل الجد.وأدلى مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي بهذه التصريحات للكي بي إس بشأن الاحتجاجات واسعة النطاق على ضوء الشموع أول من أمس السبت لدعم وزير العدل "تشو كوك" وتحركاته لإصلاح النيابة العامة.وأضاف المسؤول أنه يجب على المكتب الرئاسي والنيابة العامة أن يفهما تطلعات الجمهور لإصلاح النيابة، مشيرا في هذا السياق إلى ما صرح به الرئيس "مون جيه إين" من أنه يتوجب أن يكون لدى النيابة العامة شعور بأنها مركز الإصلاحات.وكان الرئيس "مون" قد دعا في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي النيابة العامة إلى التفكير في سبب تزايد الدعوات لإصلاحها، وإرسال إشارة تحذير بشأن تحقيقاتها الشاملة مع الوزير "تشو".وقد تجمع أول من أمس السبت عدد كبير من الناس في العاصمة سيول لدعم وزير العدل والمطالبة بإصلاحات النيابة. ونظم المتظاهرون مظاهرة على ضوء الشموع في جنوب سيول حيث يوجد مكتب المدعي العام الأعلى، معربين عن دعمهم لـ"شو"، وانتقدوا التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة في المزاعم المتعلقة بأسرة "تشو".