نتائج سلبية لاختبار حول اشتباه في حالة إصابة بحمى الخنازير في تشونغ تشُنغ

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أثبتت الاختبارات عدم وجود فيروس في حالة كان يُشتبه في إصابتها بحمى الخنازير الإفريقية، أمس الأحد، في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية إنها تلقت بلاغا من مجزر في منطقة "هونغ سونغ"، التي تقع على بُعد حوالي 150 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول، وفور تلقي البلاغ، أمرت الوزارة نحو 70 مجزرا في جميع أنحاء البلاد بوقف أعمالها كإجراء احترازي، لكنها ألغت هذا الأمر في وقت لاحق من يوم أمس بعد أن أثبتت الاختبارات عدم وجود فيروس حمى الخنازير الإفريقية في تلك الحالة المشتبه فيها.وكان البلاغ الذي تلقته الوزارة أمس هو الأول عن حالة يُشتبه في إصابتها بمرض حمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، التي يوجد فيها مزارع تربي حوالي 2,4 مليون خنزير، وهو ما يعادل 20% من إجمالي عدد الخنازير في كوريا الجنوبية البالغ 11 مليونا حاليا.