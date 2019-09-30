النائب العام يتعهد بالاستجابة لنداءات الشعب للإصلاح

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قال النائب العام الكوري في بيان رسمي أصدره أمس الأحد إنه سيدعم بكل إخلاص دعوات الشعب لإصلاح النيابة العامة.وأصدر مكتب المدعي العام الأعلى هذا البيان باسم النائب العام "يون سوك يول"، أمس، أي بعد يوم واحد من تنظيم مظاهرة كبيرة على ضوء الشموع لدعم وزير العدل "تشو كوك" وجهوده لإصلاح النيابة العامة، أمام مكتب المدعي العام.وقال النائب العام إن النيابة ستدعم بإخلاص إرادة الشعب وقرار البرلمان لإصلاح النيابة العامة، وتعهد ببذل قصارى جهده للمساعدة في تحقيق هذا الإصلاح. وأشار "يون" إلى أنه قد أكد بشكل واضح هذا الموقف عدة مرات منذ أن تولى مهام منصبه، وأنه لا يوجد أي تغيير في هذا الموقف.ولم يعلق البيان على التحقيقات الجارية في المزاعم المتعلقة بأسرة الوزير "تشو"، لكن مسؤولًا في النيابة العامة قال إن هذه التحقيقات سوف تستمر بصرف النظر عن احتجاجات ضوء الشموع.وكان قد عُقد تجمع حاشد مساء يوم السبت لدعم "تشو" وحملته الإصلاحية، أمام مكتب النائب العام في منطقة جنوب سيول. وقال منظمو المظاهرة إن عدد المشاركين قد تراوح بين 1,5 مليون ومليوني شخص.